Тбилиси, , 13:36 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было лабораторно подтверждено 15 новых случаев коронавируса. Такая информация опубликована на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/.

По данным сайта, на 13:00 часов 28 апреля в Грузии фиксируется 511 подтвержденных случаев коронавируса.

Выросло и число выписанных из больниц пациентов, и вместо 149 в графе выздоровевших числится уже 156 человек.

В графе летальных исходов по-прежнему числится 6 скончавшихся. 5085 человек содержатся в зонах карантина, в том числе прибывающие спецрейсами из-за рубежа пассажиры. 558 человек находятся в стационарах. Еще 3 граждан Грузии зарегистрированы отдельно как доставленные на лечение из-за рубежа, где было подтверждено их заражение коронавирусом.