Лагос, Нигерия, , 13:37 — REGNUM Власти в деловой столице Нигерии, Лагосе, выпустили директиву об обязательном ношении масок для лиц в общественных местах, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление губернатора штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу.

В городе выявили 731 случай заражения коронавирусом, что составляет более половины от общего числа подтвержденных случаев в Нигерии.

Санво-Олу заявил, что любой, кто не будет использовать маску в общественных местах в городе, будет наказан. Губернатор добавил, что правительство будет распространять маски среди жителей.

Население штата составляет около 20 миллионов человек, и многие из них живут в перенаселенных районах.

Напомним, что в штатах Лагос и Огун, а также в столица Нигерии, Абудже, уже в течение месяца введен полный карантин. Президент страны Мухаммаду Бухари, как ожидается, в ближайшее время примет решение о продлении этих мер.

Около 40 человек скончались от COVID-19 в Нигерии, в то время как общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 1273.