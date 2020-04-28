Киев, , 13:33 — REGNUM Власти Украины и столицы страны сейчас обсуждают не снятие карантинных ограничений, а их некоторое послабление, заявил на брифинге 28 апреля мэр Киева Виталий Кличко.

По словам городского главы, первый этап таких послаблений начнется 12 мая, если у тому времени не будет резкого увеличения количества больных коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если через неделю-две после их введения мы не увидим устойчивой динамики снижения заболеваемости — ко второму этапу не перейдем… При ухудшении же ситуации — возвращаемся в карантин, это нужно понимать», — заявил Кличко.

Мэр также перечислил, какие предприятия могут возобновить работу в Киеве с 12 мая — непродовольственные магазины (но не крупные торговые центры), парикмахерские, салоны красоты, ларьки, небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания.

Также, заявил Кличко, в Киеве с 12 мая откроют для посещенияпарки и скверы.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, Киев является одним из наиболее пострадавших от коронавируса городов Украины, здесь заболели 1298 человек из 9,4 тыс. всего по стране.