Дамаск, , 13:32 — REGNUM Шестое совместное патрулирование участка автотрассы М4 в сирийской провинции Идлиб провели военные России и Турции. Об этом 28 апреля сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

«Состоялось очередное, шестое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что патрулирование проведено в соответствии с договоренностями президентов России и Турции от 5 марта 2020 года.

От российской стороны к патрулированию привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотниками ВКС России.

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