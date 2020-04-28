Нальчик, , 13:31 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выросло число летальных исходов у больных с коронавирусом. Скончался второй пациент, у которого были осложнения хронического заболевания, вызванные вирусом.

Как сообщили 28 апреля в оперативном штабе, скончавшемуся жителю Нальчика было 83 года, у него было сердечно-сосудистое заболевание. В течение нескольких дней мужчина находился на искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось.

Всего в Кабардино-Балкарии на 28 апреля выявлено 367 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 143 человека госпитализированы, среди них двое детей. В тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации 15 человек. Шестеро из них в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

В режиме самоизоляции на дому находится 191 человек, которые переносят заболевание легко. Среди них 34 ребенка. Под контролем врачей остаются 1349 жителей региона, находившихся в контакте с заразившимися. Кроме того, помещены в обсерваторы 24 человека, у которых подозревают заражение новым вирусом, из них 18 граждан вернулись из Саудовской Аравии.