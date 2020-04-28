Москва, 28 апреля 2020, 13:30 — REGNUM За минувшие сутки в клиническую больницу №40 в московском поселке Коммунарка поступили 37 пациентов, написал на своей странице в Facebook главврач больницы Денис Проценко.
«28 апреля. За сутки поступило 37. Состоит на лечении 592», — написал он.
По его словам, из 519 человек — с диагнозом «пневмония», COVID-19в выявлен у 374 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 29 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие стуки в 83 регионах России подтверждено более 6,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Среди новых пациентов у 40,7% не было клинических проявлений болезни.
Всего по состоянию на 28 апреля в России подтверждено 93 558 случаев заражения SARS-CoV-2, скончались 867 человек.
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