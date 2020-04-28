Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM В Петербурге только через неделю-две начнут забор плазмы у горожан, которые переболели коронавирусной инфекцией. Об этом 28 апреля сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгения Шляхто сообщал, что плазма, которая была взята у переболевших коронавирусной инфекцией, даст шанс спасти жизнь пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме.

«Забор плазмы начнется через неделю-две», — пояснили в комитете.

Отметим, что отделение переливания крови ПСПбГМУ им. Павлова уже начало забор плазмы у людей переболевших новой коронавирусной инфекцией. Сдать ее могут любой, у кого на руках есть документ, что он переболел данной инфекцией.

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