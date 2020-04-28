Ванкувер, Канада, , 13:25 — REGNUM В сети появилась запись прохождения первых 20 минут стратегической игры Gears Tactics. Её опубликовали 27 апреля на YouTube-канале издания IGN.

В ролике журналисты показали вступительный видеоряд и основы геймплея. Напомним, релиз Gears Tactics состоится сегодня, 28 апреля.

Gears Tactics — это сюжетное ответвление серии экшенов Gears of War. В отличие от других игр франшизы, новый проект является пошаговой стратегией.

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