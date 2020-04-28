Уфа, , 13:27 — REGNUM На 61 увеличилось число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Башкирии за сутки. Об этом 28 апреля сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова на брифинге в республиканском минздраве.

По ее словам, на текущий момент в информационной базе по региону зарегистрирован всего 631 случай заражения этой инфекцией. При этом врачи выписали по выздоровлению четырех пациентов. А всего поправилось 76 граждан.

Она отметила, что 349 пациентов получают лечение в больницах региона. Из них 133 пациента чувствуют себя удовлетворительно, у 185 пациентов зафиксировано состояние средней тяжести. 31 гражданин находятся в тяжелом состоянии, в том числе к аппаратам искусственной вентиляции (ИВЛ) легких подключены 12 пациентов.

192 человека лечатся на дому, поскольку у них диагностирована легкая форма заболевания.