Роквилл, США, , 13:20 — REGNUM Bethesda Softworks пожертвует один миллион долларов США на борьбу с коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщалось на официальном сайте компании.

Bethesda и Zenimax Online Media (головная компания) отправят деньги в Direct Relief, ЮНИСЕФ и местным организациям городов, в которых расположены офисы студий. Помимо этого, разработчики объявили, что геймеры также могут помочь благотворительным организациям — для этого нужно присоединиться к трансляции на официальном Twitch-канале компании.

Напомним, Bethesda Softworks — это известный разработчик видеоигр. Его наиболее известными проектами являются серии The Elder Scrolls и Fallout.

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