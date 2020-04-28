Краснодар, , 13:15 — REGNUM 40 тысяч продуктовых наборов для нуждающихся подготовили волонтёры в Краснодарском крае в рамках акции #Мывместе. Помощь предназначена, прежде всего, для людей старше 65 лет, которые входят в группу риска по коронавирусу.

В продуктовые наборы входят товары первой необходимости длительного хранения: крупы, чай, макаронные изделия, консервы. Пакеты передаются нуждающимся бесплатно по заявкам.

В едином региональном волонтерском штабе Краснодарского края работают более трёх тысяч человек, по данным штаба, на 28 апреля помощь оказана более 1,8 тыс. жителям региона.

«Региональный телефон горячей линии обрабатывают сотрудники министерства труда и социального развития Краснодарского края. Они проверяют данные пенсионера, действительно ли низкий уровень дохода. Включают его в базу, которую получают волонтеры — это и контакт, и телефон», — рассказала «Кубанским новостям» руководитель межрегионального союза общественных объединений многодетных семей Светлана Недилько.

Представитель министерства труда и соцразвития Краснодарского края рассказала ИА REGNUM, что основную информацию волонтёры получают по своей горячей линии. В региональном министерстве также действует горячая линия для пенсионеров и инвалидов — ежедневно здесь принимают около трёх тысяч звонков. Обращаются не только за конкретной помощью, которую оказывают соцработники, но и за консультациями.