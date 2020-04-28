Ташкент, , 13:13 — REGNUM Более 138 тыс. домов в Бухарской области Узбекистана оказались отключены от газа после урагана, сообщили 28 апреля в пресс-службе компании «Худудгазтаъминот» («Облгазснаб»).

Ураганный ветер нанес более 120 повреждений на газораспределительных сетях и других объектах системы газоснабжения. Аварийное отключение произошло на 11 газораспределительных станциях. В результате в Бухаре от газа отключили 110 тыс. потребителей.

Кроме того, непогода привела к аварийным отключениям электрических сетей в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях Узбекистана. Ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ураганного ветра в Узбекистане погиб один человек, еще 30 получили травмы. Один пациент находится в тяжелом состоянии.

Читайте ранее в этом сюжете: После урагана в Узбекистане один человек погиб и 30 пострадали