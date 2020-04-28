Владимир, , 12:51 — REGNUM Для передвижения по территории Владимирской области нужно будет оформлять цифровые пропуска. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление 28 апреля подписал губернатор Владимир Сипягин.

Цифровой пропуск нужно будет оформлять для похода в магазин, поездки на дачу, доставки продуктов близким родственникам старше 65 лет, осуществления волонтёрской деятельности. Для тех, кто продолжает работу в период самоизоляции, пропуск на 45 дней должен оформить работодатель.

Пропуска можно будет оформить через портал Госуслуг и мобильное приложение. На поход в магазин жителям региона отводится два часа, все остальные пропуска действуют 24 часа.

Пропуск не нужен при обращении за экстренной медицинской помощью или при прямой угрозе жизни и здоровью, для выноса мусора и выгула собак не дальше 100 метров от дома.

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