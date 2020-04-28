Москва, , 12:39 — REGNUM Не исключено, что современные смартфоны могут «прослушивать» своего владельца, даже если тот не предоставил доступ к микрофону ни одному из приложений. Об этом 28 апреля заявил специалист в области цифровой безопасности Антон Грунтов во время онлайн-конференции по вопросу мошенничеств в Интернете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, даже такие меры как ограничение доступа приложений к микрофону не даёт стопроцентной гарантии. Определить это можно хотя бы по тому, что в рекламе начинают появляться предложения товаров, о которых человек мог говорить, но никогда не искал их через свой смартфон.

«Многие считают, что наши телефоны нас не подсушивают, потому что я не разрешил ни одному приложению доступ к микрофону. Но если мы просто в присутствии нашего телефона пообщаемся о вещах, которые вы никогда не вводили в поисковые строки, то через день-два вам начинает сыпаться реклама, о которой вы говорили. И как можно говорить о том, что телефон нас не подслушивает? Здесь есть какая-то более тёмная сторона вопроса», — сказал Грунтов.

Читайте ранее в этом сюжете: В интернете о человеке больше информации, чем он знает о себе сам – эксперт