Джакарта, , 12:23 — REGNUM По состоянию на 28 апреля 2020 года число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии выросло до 9511, сообщает Detik.

По словам официального представителя правительства Индонезии по вопросу борьбы со вспышкой коронавируса Ахмада Юрианто, больше всего случаев заражения выявлено в столице государства и её окрестностях (4002 случая). На туристическом острове Бали зафиксировано 215 случаев заражения.

Известно, за сутки в Индонезии подтвердили 415 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

По официальным данным, из-за COVID-19 в Индонезии скончались 773 человека.

Как передавало ИА REGNUM, согласно информации, основанной на обзоре Reuters, более 2200 жителей Индонезии умерли с острыми симптомами COVID-19, но не были зарегистрированы как жертвы этой болезни.

Подробнее в материале: Более двух тысяч жителей Индонезии с симптомами COVID-19 умерли — СМИ