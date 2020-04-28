Москва, , 12:23 — REGNUM В сети интернет на данный момент информации о человеке зачастую намного больше, чем он знает о себе сам. Об этом 28 апреля заявил специалист в области цифровой безопасности Антон Грунтов во время онлайн-конференции по вопросу мошенничества в интернете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, ещё десять лет назад ситуация была иной. Однако люди сами стали виновниками того, что вся информация о них переместилась в сеть.

«В основном мы сами виноваты, что вся информация о нас находится в сети. Никто о нас самих лет десять назад не располагал такой информацией, как мы сами. Теперь мы, наверное, меньше о себе знаем, чем знает кто-либо. Если человек захочет узнать о вас определённо информацию достаточно посетить платные и бесплатные ресурсы, и вся информация о вас, которая собиралась с вашего согласия или же оставлялась вами, все эти массивы можно собрать и сформировать картинку, что вы из себя представляете», — сказал Грунтов.

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