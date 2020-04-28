Сеул, , 12:15 — REGNUM Компании SsangYong, BMW, Nissan и Hwachang Trading отозвали в Южной Корее 32 951 авто. Об этом 28 апреля сообщает Yonhap со ссылкой на министерство транспорта страны.

Автомобили были отозваны для ремонта неисправных компонентов. По данным ведомства, это последняя отзывная кампания, которая коснулась импортируемых на южнокорейский рынок автомобилей.

Ремонт будет производиться на седанах SsangYong, у которых неисправная система рулевого колеса, на хэтчбеках BMW с неисправной системой подушек безопасности, проблема с подушками безопасности также у спортивных внедорожников Nissan Infiniti QX56. Кроме того, у моделей Indian Chief Classic неправильна система переключения передач.

Напомним, компания Hwachang Trading импортирует в Южную Корею индийские байки Chief Classic и американские мотоциклы.

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