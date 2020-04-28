Москва, , 12:12 — REGNUM Авиакомпании запустят три специальных авиарейса для вывоза граждан России из Таджикистана, сообщили 28 апреля в пресс-службе российского посольства в Душанбе.

30 апреля авиакомпания «Сибирь» запустит авиарейс Душанбе — Новосибирск, а «Уральские авиалинии» — рейс из Душанбе в Сургут и Екатеринбург.

3 мая авиакомпания «Уральские авиалинии» доставит российских граждан из столицы Таджикистана в Москву. На вывозные рейсы допускаются только те пассажиры, которые заполнили документы на портале «Госуслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая авиакомпания «Аврора» запустит рейс Шанхай — Владивосток, который вывезет из Китая российских граждан.

Читайте также: Специальный авиарейс Шанхай — Владивосток вывезет российских граждан