Владикавказ, , 12:09 — REGNUM Две республики Северного Кавказа вошли в пятерку субъектов России с самым большим числом подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. В Дагестане, по данным оперативного штаба РФ на 28 апреля, рост составил 153 пациента, в Северной Осетии — 148.

Такой большой рост числа заболевших в Северной Осетии связали с участием в массовой акции протеста против действий властей в период режима строгой самоизоляции, которая состоялась 20 апреля во Владикавказе. В Дагестане причины роста объяснили слабой дисциплиной граждан и продолжением соблюдения местных обычаев, связанных в частности с похоронами.

«Посещение многолюдных соболезнований, да ещё и без средств защиты, крупных супермаркетов и рынков, визиты в «подпольные» салоны красоты, поверхностное соблюдение мер самоизоляции способствовало быстрому распространению инфекции, что сказывается сейчас на том, что вся система здравоохранения работает с огромной перегрузкой. Печально сознавать, что это продолжается и сейчас, несмотря на многочисленные призывы к населению», — заявили в министерстве здравоохранения республики.

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Стоит отметить, что в остальных субъектах Северо-Кавказского федерального округа также отмечается ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом. Однако эти цифры значительно меньше, чем в Дагестане и Северной Осетии. Так, в Ингушетии этот показатель на 28 апреля составил 43 человека, в Кабардино-Балкарии — 38, в Ставропольском крае — 27, в Чечне — 18, а в Карачаево-Черкесии — 13.

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