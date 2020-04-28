Ханты-Мансийск, 28 апреля 2020, 12:09 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила власти Югры за «беспрецедентную» эвакуацию российских туристов. Она выразила признательность на своей странице в сети Facebook.
Напомним, чартерный рейс авиакомпании «ЮТэйр» с 190 российскими туристами из Индонезии и Таиланда приземлился утром 28 апреля в Сургуте. Вывоз жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области был организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в сотрудничестве с МИД России, Росавиацией, Минкомсвязи РФ.
Мария Захарова также отметила, что «подвели фиджийцы, отказавшись пустить на свою землю иностранное воздушное судно».
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