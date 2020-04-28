Ханты-Мансийск, , 12:09 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила власти Югры за «беспрецедентную» эвакуацию российских туристов. Она выразила признательность на своей странице в сети Facebook.

Screenshot Www.facebook.com/maria.zakharova

«Без преувеличения колоссальные усилия, людские ресурсы, удивительная концентрация воли и надежды — все это, чтобы за один раз вывезти наших граждан из Таиланда, Индонезии и Фиджи. Переписка и согласование между федеральными ведомствами, регионами, перевозчиками не прекращалась даже ночью. Ханты-Мансийский автономный округ не просто удивил, а окрылил — целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%», — отметила усилия правительства Югры представитель МИД РФ.

Напомним, чартерный рейс авиакомпании «ЮТэйр» с 190 российскими туристами из Индонезии и Таиланда приземлился утром 28 апреля в Сургуте. Вывоз жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области был организован по поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в сотрудничестве с МИД России, Росавиацией, Минкомсвязи РФ.

Мария Захарова также отметила, что «подвели фиджийцы, отказавшись пустить на свою землю иностранное воздушное судно».

«Но мы не сдаёмся», — подытожила Мария Захарова.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Фиджи не разрешили «Ютэйр» вывезти уральских туристов