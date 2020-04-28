Подгорица, , 12:09 — REGNUM В Черногории на сегодняшний день выявлено 321 человека, у которых подтвердился коронавирус. При этом за последние сутки это число не изменилось. По данным Минздрава страны на 28 апреля, новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 за прошедшие 24 часа не зафиксировано.

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В ведомстве подчеркнули, что все 57 образцов анализов, обработанных в лабораториях за последние сутки, дали отрицательную реакцию на коронавирус.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные в Черногории, согласно данным института общественного здравоохранения страны, был выявлен только один случай заражения коронавирусом. Заболевший — военнослужащий, который находился в Косово, в Приштине. При этом внутри страны за два дня не было выявлено ни одного нового случая заражения.