Киев, , 12:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины назвало условия, при которых правительство официально разрешит работу продовольственных рынков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди требований ведомства, в частности, прохождение бесконтактного температурного скрининга, наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком, соблюдение «социальной дистанции» — один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка, проведение регулярной дезинфекции контактных поверхностей.

Согласно требованиям минздрава, рабочие места продавцов должны находиться друг от друга на расстоянии не менее трех метров, при этом места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями из пленки или пластика.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос об открытии продовольственных рынков на Украине будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства 29 апреля, предполагается, что рынки возобновят работу уже с 1 мая. В последние дни на Украине в разных регионах страны состоялись многочисленные акции протеста фермеров, в которых приняли участие сотни человек.

«По стране прошли акции протеста предпринимателей с требованием открыть рынки. И сразу же зелёный трус на Банковой (улица в Киеве, на которой находится офис президента — ред.), полтора месяца проводивший экономический геноцид населения под видом карантина, испугался и дал команду Шмыгалю на очередном заседании Кабмина открыть рынки», — комментирует ситуацию политолог Дмитрий Корнейчук.

Мораль сей басни такова, подчеркивает эксперт — «если украинцы перестанут быть рабами и начнут отстаивать свои права, то власть можно контролировать».