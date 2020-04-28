Москва, , 12:01 — REGNUM В российской атомной отрасли растет число случаев заражения коронавирусом, заявил 28 апреля директор Росатома Алексей Лихачев.

«На вечер понедельника (27 апреля) в отрасли на контроле 86 случаев, в стационарах находятся 19 человек», — цитирует его пресс-служба госкорпорации.

Он добавил, что у всех болезнь протекает в легкой и средней форме, 51 человек выздоровел.

Вместе с тем, отметил Лихачев, тревожная ситуация складывается в Сарове, где расположен крупнейший оборонный научный комплекс, а также в Электростали (расположено одно из ключевых предприятий корпорации «Машиностроительный завод») и Десногорске (город-спутник Смоленской атомной электростанции).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие стуки в 83 регионах России подтверждено более 6,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Среди новых пациентов у 40,7% не было клинических проявлений болезни.

Всего по состоянию на 28 апреля в России подтверждено 93 558 случаев заражения SARS-CoV-2, скончались 867 человек.

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