Волгоград, , 12:01 — REGNUM Основной рост заражения коронавирусом в регионе может произойти 10−15 мая, а затем к 1 июня, считает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом он сказал 28 апреля на выездном совещании в городской больнице № 1 Кировского района Волгограда.

Глава региона напомнил, что продление или отмена режима самоизоляции зависят от эпидемиологической ситуации. И чем лучше жители будут соблюдать правила, тем быстрее власти снимут ограничения.

«К 1 мая домой в Волгоградскую область вернутся тысячи людей, в том числе с территорий со сложной эпидемиологической обстановкой. Далеко не всегда приезжающие соблюдают режим, и мы имеем факты распространения инфекции. Основной рост заболеваемости может произойти 10−15 мая, а затем к 1 июня. Сколько продлится режим самоизоляции — зависит от дисциплины каждого. Мы будем принимать решения исходя из реальной ситуации», — отметил губернатор.

В Волгоградской области исследования на коронавирус проводят пять лабораторий, в том числе референс-центр. Это позволяет ежедневно проводить свыше тысячи тестов.