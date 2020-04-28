Волгоград, 28 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Основной рост заражения коронавирусом в регионе может произойти 10−15 мая, а затем к 1 июня, считает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Об этом он сказал 28 апреля на выездном совещании в городской больнице № 1 Кировского района Волгограда.
Глава региона напомнил, что продление или отмена режима самоизоляции зависят от эпидемиологической ситуации. И чем лучше жители будут соблюдать правила, тем быстрее власти снимут ограничения.
В Волгоградской области исследования на коронавирус проводят пять лабораторий, в том числе референс-центр. Это позволяет ежедневно проводить свыше тысячи тестов.