Москва, , 11:56 — REGNUM Более 6,4 тыс. случаев заражения коронавирусом подтверждено в 83 регионах России за минувшие сутки. Такие данные приводит 28 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев в Москве — 3075. В Московской области выявлено 523 новых случая, в Санкт-Петербурге — 198, в Дагестане — 153, в Северной Осетии — 148.

Вторую пятерку по наибольшему количеству новых случаев составили Рязанская область — 101, Нижегородская область — 89, Свердловская область — 85, Владимирская область — 79, Тульская область — 70.

Только по одному новому случаю зафиксировано в Туве, Крыму, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях.

Среди 6411 новых пациентов у 40,7% не было клинических проявлений болезни. Как сообщало ИА REGNUM, всего по состоянию на 28 апреля в России подтверждено 93 558 случаев заражения SARS-CoV-2, скончались 867 человек.

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