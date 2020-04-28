Пермь, , 11:56 — REGNUM В Перми полицейские начали проверять электронных пропуски у горожан. Все патрули оснащены планшетами, сообщает пресс-служба УМВД по Пермском краю.

Все патрули оснащены планшетами. Контроль электронных пропусков осуществляется с помощью спецприложения. При проверке QR-кода на экран выводится вся необходимая информация о владельце пропуска, в том числе о месте работы и сроке действия разрешения.

Напомним, в апреле на период жесткого режима самоизоляции в регионе наряду с бумажными пропусками ввели электронные.

«Электронный пропуск не отменяет действие обычного разрешения на бумажном носителе. При этом гражданам необходимо иметь при себе паспорт для удостоверения личности», — подчеркнули в краевом УМВД.