Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM На интернет-ресурсах Пенсионного фонда России не зафиксировано технических сбоев, которые могли бы лишить граждан возможости встать на биржу труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

Ранее в свердловском департаменте труда и занятости заявили, что жители обращаются с жалобами: у многих не удаётся заполнить заявку на регистрацию в качестве безработного. В ведомстве предположили, что это связано с «техническим сбоем, который идёт по линии Пенсионного фонда России».

Однако в фонде подчёркивают: их интернет-система работает без сбоев. Трудности при заполнении заявки могут возникать, но по иным причинам.

«Мы периодически сталкиваемся с ситуацией, когда работодатель может передать неполные или неточные сведения. В этом случае мы можем самостоятельно связываться с работодателем, чтобы уточнить данные по рабочему стажу, например», — уточнили в ПФР.

Данные ситуации не являются массовыми, добавили в фонде. Если граждане сталкиваются с трудностями, то они могут обратиться на горячую линию ПФР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России подняли размер пособия по безработице до размера МРОТ. Однако полную сумму получат лишь те, кто проработал за последние 12 месяцев не менее 26 недель официально.

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