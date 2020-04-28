Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Мэрия Тбилиси намерена закупить велосипеды для жителей города. Об этом 28 апреля рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе во время трансляции в соцсети Facebook Live.

«Велосипеды мы планируем ввезти в последующие месяцы. Это проект непосредственно осуществит мэрия», — сказал Каладзе.

Он добавил, что также будут куплены трехколесные велосипеды, на которых можно возить детей. Платить за пользование экологическим транспортом можно будет с помощью карточки для оплаты за проезд в городском транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 17 по 27 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса действовал запрет на использование легковых автомобилей для личных нужд. Также в стране с 21 марта приостановлена работа общественного транспорта.

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