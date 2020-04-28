Махачкала, , 11:59 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане по состоянию на 11:00 28 апреля выросло до 1147. За последние сутки в республике зафиксировано 153 подтвержденных положительных результата тестов, сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Вылечились в Дагестане 76 человек, заразившиеся коронавирусом, — накануне сообщалось о 49 выздоровевших пациентах. От осложнений, вызванных инфекцией, в республике скончались 11 человек. Обследовано в регионе на коронавирус более 16,9 тыс. жителей.

По данным федерального оперштаба, по количеству выявленных случаев заражения Дагестан среди субъектов РФ находится на пятом месте, как и днем ранее, при этом по числу новых случаев за сутки регион поднялся на четвертое место в РФ.

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