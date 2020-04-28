Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростовской области госпитализировали 145 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 апреля.

Из 778 инфицированных жителей региона госпитализация потребовалась 145 носителям вируса. Состояние пятерых врачи оценивают как тяжёлое.

ИА REGNUM ранее сообщало, что, по данным на утром 28 апреля, за сутки в Ростовской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из 778 человек выздоровели 49, скончались двое. Однако ещё два случая смерти пациентов с SARS-CoV-2 пока не включены в общую статистику летальных исходов.