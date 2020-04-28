Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM В Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства за неполный рабочий день обратились почти полтысячи самозанятых с заявлением на получение выплаты, установленной в регионе решением губернатора Евгения Куйвашева. Об этом 27 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил первый заместитель главы региона Алексей Орлов.

«Прошу особое внимание уделить организации единовременной выплаты самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям Свердловской области. По расчетам, на такую поддержку могут рассчитывать свыше 12 тысяч человек», — сказал Евгений Куйвашев, открывая заседание.

Напомним, в регионе установлены единовременные выплаты в 5 тысяч рублей для самозанятых, зарегистрировавших такой статус до 1 апреля 2020 года. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 61,7 миллиона рублей. Прием заявок на выплаты с сегодняшнего дня принимает Свердловский фонд поддержки предпринимательства через сайт.

«Процедура максимально простая, личное присутствие заявителя не требуется. Все вопросы мы на прошлой неделе с управлением Федеральной налоговой службы отработали, налажено оперативное взаимодействие фонда с управлением. В выходные проходило тестирование по приему заявок, оборудование работает. Сегодня с утра фонд уже приступил к приему заявлений. По состоянию на 17 часов подано 448 заявлений», — сообщил 27 апреля Алексей Орлов.