Москва, , 11:50 — REGNUM Проект «ПостЭпидемия» направлен на то, чтобы придать гражданам уверенности в том, что Россия справится с пандемией коронавируса и станет сильнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM писатель-фантаст и сценарист, автор рассказа «Визит» проекта «ПостЭпидемия» Юрий Бурносов.

«Хочется отметить, что проект «ПостЭпидемия» зарытый, то есть не любой желающий может писать. Проект придумал писатель Вадим Панов, поэтому кого он позовёт, те и пишут. Пока проект не для всех, это своего рода литературный междусобойчик.

Проект «ПостЭпидемия» пользователи активно обсуждают. Хвалят за то, что он несет позитив, при этом ругают также за позитив — «пищите хорошее, а на самом деле всё плохо». То есть, как человек относится к проблемам в стране в связи с коронавирусом, так относится и к проекту.

Проект показал, что введение режима самоизоляции дал два положительных момента. Во-первых, улучшилась экология, потому что не работают промышленные предприятия. Автомобилей на дорогах гораздо меньше. По данным экологов, например, в Москве воздух стал чище в пять раз.

Во-вторых, после карантина видимо очень многие граждане останутся работать на «удалёнке». Многие работодатели, особенно в офисам, поняли, что не всем сотрудниккам обязательно приходить на работу.

Ряд работников спокойно могут работать дистанционно из дома. Такой факт снижает переезды по городу, парковки и т. д. Это отмечают почти все, кто пишет рассказы в проект «ПостЭпидемия» о том, какими станут Россия и мир после пандемии коронавируса», — пояснил Юрий Бурносов.

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