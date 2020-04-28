Орел, 28 апреля 2020, 11:46 — REGNUM 53 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, данные 28 апреля опубликовал федеральный штаб.
Общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 460. 38 человека с подтверждённым ранее заражением выздоровели. Два человека скончались.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что случаи заражения коронавирусом в медицинских и социальных учреждениях, в частности, заражение подтверждено у 28 медработников.