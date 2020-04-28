Москва, 28 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Россия поднялась на восьмую строчку по числу заболевших COVID-19, обогнав по этому показателю Иран.
По состоянию на 28 апреля в России выявлено 93 558 случаев заражения коронавирусом.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Иране зарегистрировано 91 472 случая заражения коронавирусом.
На первом месте по этому показателю находятся США — 988 469 случаев, далее идут Испания (229 422), Италия (199 414), Франция (165 977), Германия (158 758), Великобритания (158 348) и Турция (112 261). На десятом месте находится Китай (83 938).
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