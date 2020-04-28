Самара, , 11:46 — REGNUM 19 новых топиарных фигур установят в Самаре в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в городе начали высаживать цветы. Всего в текущем году в Самаре планируют высадить свыше 1,7 млн цветочных растений. 40 видов растений будут радовать горожан.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне запланирована установка 19 новых топиарных фигур с символикой этого знаменательного события. Их установят в сквере Победы, сквере Героев 21 Армии и некоторых других местах.

Отмечается, что самые большие цветники будут высажены на набережной, в районе площади Куйбышева, а также в сквере Героев 21 Армии.

Впервые в текущем году планируется создать клумбы на ул. Георгия Димитрова, ул. Вольская и ул. Стара-Загора.

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