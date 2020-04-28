Ташкент, , 11:39 — REGNUM Среди восьми человек, скончавшихся в Узбекистане после заражения коронавирусом, ни у одного не наблюдалось аритмии. Об этом заявил эксперт штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Окилов на брифинге.

По его словам, аритмия может стать побочным действием после длительного приема препарат против малярии — хлорохина. Этот препарат применяли в Узбекистане при лечении COVID-19. Окилов отметил, что благодаря хлорохину выздоровели 25 пациентов.

Вместе с тем препарат используется только в тяжелых случаях заболевания под постоянным контролем электрокардиограммы и при надзоре кардиолога. Кроме того, препарат не применяется для лечения пациентов старше 65 лет и с нарушением сердечно-сосудистой системы.

Напомним, 24 апреля CNBS сообщило, что ученые в США отказались от исследования действия хлорохина для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Это произошло после смерти пациентов, принимавших лекарства.