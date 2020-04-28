Ирвайн, США, , 11:38 — REGNUM В период карантина арт-директор Blizzard Entertainment Сэмуайз Дидье решил научить детей рисовать персонажей игры World of Warcraft. Об этом 28 апреля сообщает портал Shazoo.

Дидье опубликовал несколько роликов, в которых он учит детей на карантине рисовать орка, пандерна и дворфа. Инициативу своего коллеги поддержал и геймдизайнер Крис Метцен — он прочитал вслух книгу сказок по мотивам Warcraft.

Напомним, Blizzard Entertainment — это американская компания-разработчик и издатель видеоигр. Её наиболее известными франшизами являются: Warcraft, Starcraft, Diablo и Overwatch.

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