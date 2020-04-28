Москва, , 11:37 — REGNUM Срочная постройка новых зданий для увеличения больничных койко-мест под пациентов с коронавирусом в Москве и Московской области потребовалась из-за предыдущего закрытия половины больниц столицы и разрушения системы гражданской обороны. Об этом в эфире «Общественного телевидения России» заявил президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин.

«…Надо понимать, что вот этот дырявый кафтан, который мы сейчас латаем в чрезвычайной ситуации, его невозможно залатать за какие-то там месяц-другой. Мы много лет уничтожали систему нашего здравоохранения, и сейчас, когда нас ударила вот эта ситуация, мы пытаемся чего-то там починить. Это невозможно», — отметил он.

Гальперин обратил внимание, что в Москве была уничтожена половина всех медицинских учреждений.

«А сейчас мы строим вот эти вот холерные бараки в Подмосковье наскоро, понимаете, что получается?» — добавил он.

Гальперин отметил, что здания больниц, закрытых ранее в Москве, пустуют и разрушаются на протяжении пяти лет. При этом никто не несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Сейчас же оперативно пытаются что-то перестроить и восстановить.

«Нужно понимать, что мы попали в эту ситуацию в значительной мере из-за того, что вот мы провели, мы разрушили нашу медицину. У нас была система, когда в каждой больнице можно было экстренно мобилизовать дополнительное число коек, превышающее вообще количество обычных коек в спокойное время. У нас была система гражданской обороны, у нас постоянно шли учения, как развертывать эти койки, и вот это всё было уничтожено», — подчеркнул он.