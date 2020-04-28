Сухум, , 11:41 — REGNUM Последний пациент с коронавирусом в Абхазии выписан из Гудаутского госпиталя. Об этом 27 апреля сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

По данным штаба, был выписан первый заболевший COVID-19 на территории республики. Так вышло, что второй человек, у которого ранее выявили коронавирус, выписался еще неделю назад.

Напомним, всего в Абхазии было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все трое заболевших COVID-19 проживали в Гаграх в одном доме. Первым вирус обнаружили у мужчины, который незадолго до этого бывал в Москве.

Заразилась коронавирусом также 95-летняя женщина. Она в течение недели отказывалась от госпитализации. В больницу ее привезли уже в тяжелом состоянии. 26 апреля она скончалась.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии надеются не допустить негативного сценария по COVID-19