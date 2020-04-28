Москва, , 11:41 — REGNUM Взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на евразийском пространстве в настоящее время не наблюдается. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в мире ситуация с распространением COVID-19 остаётся острой. Вместе с тем на территории стран, входящих в ЕАЭС, и Узбекистана зарегистрировано не более 90 тыс. случаев выявленных заражений новым коронавирусом.

Комплексный план по предотвращению распространения коронавируса и других инфекций на территории ЕАЭС готовится к согласованию, добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Евразийский экономический союз входят, помимо России, Армения, Белоруссия, Киргизия и Казахстан.

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