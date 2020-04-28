Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 28 апреля подтвердили 554 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных заражений в Поволжье выросло до 7460 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области подтвердили 89 новых случаев заражения, в Татарии и Оренбургской области — по 65, в Башкирии — 61, в Чувашии и Пензенской области — по 39, в Марий Эл — 38, в Кировской области — 35, в Мордовии и Саратовской области — по 32, в Ульяновской области — 29, в Пермском крае — 17, в Самарской области — восемь, в Удмуртии — пять новых случаев.

С учетом новых данных общее число выявленных в Нижегородской области заражений достигло 1663 случаев, в Татарии — 697, в Башкирии — 631, в Мордовии — 592, в Чувашии — 502, в Марий Эл — 500, в Пермском крае — 471, в Оренбургской области — 456, в Кировской области — 423, в Ульяновской области — 360, в Саратовской области — 359, в Пензенской области — 322, в Самарской области — 272, в Удмуртии — 212.

Выписаны после полного выздоровления 762 человека в Поволжье, за сутки выписаны из стационаров 97 пациентов. 69 человек скончались на фоне коронавируса от хронических заболеваний, пятеро — в течение минувших суток.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 28 апреля подтверждено 93 558 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 6411 новых случаев заражения. 8456 человек полностью выздоровели, 867 человек скончались.

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