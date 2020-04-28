Казань, , 11:56 — REGNUM В Татарии на 28 апреля лабораторно подтверждено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных пациентов в республике составило 697 человек с момента начала наблюдения.

По данным республиканского оперативного штаба, шесть пациентов госпитализированы, 59 получают помощь на дому, у них легкая или бессимптомная форма заражения. 58 случаев — у контактных лиц, семь человек заразились за рубежом.

Инфицированные по возрасту: до 18 лет — восемь пациентов, от 18 до 30 лет — 12 пациентов, от 30 до 50 лет — 18 человек, 12 случаев заражения SARS-CoV2 — в группе от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет — восемь человек, от 70 до 80 лет — четыре человека, от 80 до 90 лет — три пациента.

Подтвердились положительные результаты: в Казани — 21 человек, в Набережных Челнах и Атнинском районе — по шесть случаев, еще пять — в Елабужском районе. По четыре случая — в Чистопольском, Тюлячинском и Арском районах, по три — в Балтасинском, Зеленодольском, Дрожжановском районах. По одному случаю выявлено в Агрызском, Актанышском, Тукаевском, Сармановском, Нурлатском и Пестречинском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Татарии лабораторно подтвердились 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число инфицированных пациентов составило 632 человека с момента начала наблюдения.

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