Москва, , 11:00 — REGNUM В России за минувшие сутки подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает московский оперштаб.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. У 40,7% заразившихся отсутствуют симптомы болезни. За сутки умерло 72 пациента, выздоровели 1110 человек.

Наибольшее число заражений зафиксировано в Москве — 3075, Подмосковье — 523 и Петербурге — 198. В Дагестане подтверждено 153 новых случая, в Северной Осетии — 148, в Рязанской области — 101.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев заражения коронавирусом с начала распространения. Скончались 867 человек, выздоровели — 8456.