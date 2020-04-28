Нур-Султан, , 10:51 — REGNUM Жителям Нур-Султана разрешили ездить на дачу с 6 утра до 20 вечера. Об этом 28 апреля заявил заместитель акима (мэра) города Бахтияр Макен на брифинге.

По его словам, в пределах карантинной зоны находится 64 садоводческих товарищества, в которых проживают более 20 тыс. человек. Для поездки на дачу необходимо иметь при себе книжку о членстве в садоводческом товариществе или копию акта о назначении земельного участка.

Макен рекомендовал лицам старше 65 лет воздержаться от поездок на дачу. Кроме того, на даче запрещается находиться несовершеннолетним лицам без сопровождения взрослых.

Напомним, 27 апреля госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане разрешила жителям республики поездки на дачу, а также прогулки во дворе.

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