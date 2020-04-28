Киев, , 10:47 — REGNUM Народные депутаты Верховной рады обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой дифференцировать карантинные ограничения.

Соответствующее обращение было обнародовано через социальные сети и СМИ вечером 27 апреля.

Депутаты считают, что карантинные ограничения в каждой конкретной области должны быть введены в зависимости от уровня рисков.

В обращении отмечается, что, например, в Черновицкой области сейчас 1308 больных, а в Черниговской — 22 — «так почему мы остановили экономику в областях, где вирус не распространяется?».

Соответственно, парламентарии просят премьера рассмотреть возможность введения различных ограничительных мер и смягчить карантин там, где распространение коронавируса, по официальным данным, незначительное.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 11 мая (дата, до которой продлен общенациональный карантин) станет «стартовой точкой выхода» страны из режима ограничений. Также он отметил, что хотя план выхода из карантина состоит из 5 этапов, эти этапы можно реализовать не последовательно, а одновременно.