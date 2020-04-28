Омск, 28 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Режим самоизоляции в Омской области, скорее всего, будет продлён на майские праздники. Окончательное решение будет принято 29 апреля на оперативном штабе.
Омский губернатор Александр Бурков 28 апреля в эфире «Радио России» заявил о том, что особый режим самоизоляции в регионе, скорее всего, продлят на майские праздники. По его словам, «пандемия ещё не вышла на пик».
При этом Бурков добавил, что «каждый день закрытых магазинов, парикмахерских — это удар по экономике», передаёт «Омск-информ».
Как сообщало ИА REGNUM, режим самоизоляции в Омской области, как и в других регионах РФ, был объявлен в связи с угрозой распространения коронавируса.
По состоянию на 27 апреля в регионе был подтверждён 71 случай заражения коронавирусом.
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