Джакарта, , 10:42 — REGNUM Согласно информации, основанной на обзоре Reuters, более 2200 жителей Индонезии умерли с острыми симптомами COVID-19, но не были зарегистрированы как жертвы этой болезни, передает Sindonews.

Издание отмечает, что три медицинских эксперта заявили, что по их данным число погибших в стране превышает официальную статистику.

Сообщается, что данные были получены Reuters, после беседы с должностными лицами провинций и просмотрев доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Член экспертной группы по борьбе с COVID-19, Вику Адисасмито не отрицал выводы Reuters, но отказался комментировать количество случаев смерти из-за COVID-19.

Согласно данным, опубликованным Reuters в этом месяце, количество похорон в Джакарте в марте увеличилось на 40%.

«Я полагаю, что большинство случаев смерти людей с подозрением на COVID-19 вызвано коронавирусом», — заявил Панду Рионо, эпидемиолог из Университета Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным правительства Индонезии по состоянию на 27 апреля 2020 года в стране было выявлено 9096 случаев заражения SARS-CoV-2 и 765 случаев смерти.

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