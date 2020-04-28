Чебоксары, , 10:40 — REGNUM В Чувашии дачники и садоводы могут выезжать на свои участки, соблюдая «санитарные меры». «Выезжать надо также», заявил сегодня, 28 апреля, вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос о «сезоне выездов в условиях самоизоляции» на дачи и садовые участки, глава чувашских аграриев напомнил о главном условии — соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

«Выезжать надо также. Ограничений, все мы понимаем, нет для всех, кто занимается ведением личного подсобного хозяйства, приусадебного хозяйства, кто ездит на дачу или сельхозпредприятия — ограничений нет. Но, конечно, санитарные меры надо соблюдать», — сказал Сергей Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 апреля в Чувашии ужесточили меры по противодействию угрозе распространения коронавируса, обязав жителей ездить в транспорте только в масках.

Напомним, согласно указу врио главы республики Олега Николаева, в республике действует режим самоизоляции для всех граждан. Разрешено выходить из дома за покупкой продуктов питания и лекарств, для выгула собак или выноса мусора. Тем, кто продолжает работать, необходимо иметь при себе соответствующую справку от работодателя.