Париж, , 10:37 — REGNUM В канцелярии Совета Европы девять сотрудников заразились коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщил официальный представитель генерального секретаря организации Даниэль Хольтген.

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При этом он подчеркнул, что большинство из тех, у кого был диагностирован COVID-19, уже излечились, а сама организация приняла меры по предотвращению распространения эпидемии.

«К настоящему моменту у нас девять подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников, из них восемь уже не заразны», — заявил ТАСС Хольтген.

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Он также добавил, что большая часть людей, контактировавших с заразившимися сотрудниками, уже вышла из карантина. По его словам, на сегодня более 80% персонала канцелярии осуществляют свою деятельность на удалённой основе. Такой вариант работы планируется сохранить для большего числа сотрудников в первые недели после отмены ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта заражение коронавирусной инфекцией нового типа было подтверждено у девяти сотрудников Организации Объединённых Наций (ООН) в Женеве. Разглашать информацию об инфицированных сотрудниках не стали из соображений конфиденциальности. Однако, как заверила официальный представитель женевской штаб-квартиры всемирной организации Алессандра Веллуччи, в каждом случае были приняты все положенные меры предосторожности, осуществлено медицинское сопровождение, реализованы все согласованные для таких случаев со страной пребывания протоколы.