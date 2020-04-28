Ставрополь, , 10:35 — REGNUM Медицинские учреждения Северо-Кавказского федерального округа начали получать средства индивидуальной защиты, закупленные полномочным представителем президента РФ в СКФО Юрием Чайкой.

Первые партии медицинских изделий уже получили Краевая специализированная клиническая инфекционная больница в Ставрополе, новый госпиталь на 150 мест, перепрофилированный из поликлиники в городе Черкесске. Более тысячи масок и столько же перчаток получили медики Ингушетии.

Напомним, ранее полпред выступил с инициативой оказания помощи средствами защиты сотрудникам больниц, работающих с пациентами с коронавирусом. Он призвал органы региональной власти, представителей бизнеса и общественности принять посильное участие. Сам полпред закупил за свой счет средства индивидуальной защиты для больниц округа.

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